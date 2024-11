Serie C: trasferte domenicali sfortunate per Villa Guardia e Mariano

Non è stata una domenica fortunata, quella appena trascorsa, per i colori lariani in serie C femminile.

Trasferte amare in serie C

Domenica 10 novembre, infatti, nei posticipi che hanno chiuso il 6° turno d'andata del girone Ovest, sono state amare le trasferte sia per il Villa Guardia di coach Fabrizio Molteni - caduto a Milano nel big match contro San Gabriele - che per la Nonna Papera Mariano di coach Dionigi Cappelletti, scivolata a Trezzano sul Naviglio.

I risultati del 6° turno del girone Ovest

Giovedì 7 ore 21.15 Tradate-Vertematese 64-50; venerdì 8 Gavirate-Corsico 73-71, Fernese-Aba Legnano 61-67; sabato 9 Sondrio-Lecco 54-45, domenica 10 ore 18 San Gabriele-Villa Guardia 54-39, Ardor Bollate-Vittuone 46-58, ore 19 Trezzano-Nonna Papera Mariano 57-42.

La classifica del girone Ovest, serie C

Vittuone, San Gabriele, Sondrio 10; Corsico, Gs Villa Guardia, Gavirate, Legnano 8; Vertematese, Lecco 6; Trezzano 4; Fernese, Mariano, Tradate 2; Bollate 0.

Il programma completo del 7° turno del girone Ovest

Venerdì 15 novembre ore 21.15 Fernese-Villa Guardia, Mariano Comense-Gavirate, ore 21.30 Vertematese-Corsico; sabato 16 Bollate-Tradate, Vittuone-Trezzano; domenica 17 Lecco-San Gabriele, Legnano-Sondrio.