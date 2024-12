Serie C: Villa Guardia cade a Corsico e chiude il weekend nero per le lariane

E' stato davvero un weekend nerissimo per le tre squadre lariane in serie C femminile.

Serie C dalle tinte nere

Dopo le sconfitte negli anticipi di Mariano e Vertematese, ieri è arrivato anche il terzo ko in trasferta subito dal Villa Guardia sul campo del Corsico. La squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni non è riuscita a spezzare la serie negativa e si è dovuta arrendere anche contro un avversario tosto come Corsico che occupa le zone alte del girone Ovest. Villa Guardia e Vertematese, invece, a braccetto restano a quota 8 mentre il Mariano mestamente ora è ultimo da solo.

I risultati del 9° turno del girone Ovest

Giovedì 28 Gavirate-Legnano 67-54, Sportlandia Tradate-Nonna Papera Mariano 58-47, venerdì 29 Fernese-Vittuone 50-59; sabato 30 ore 18.30 Sondrio-Vertematese 43-34, Trezzano-Lecco 29-47; domenica 1 S. Gabriele-Bollate 60-45, ore 21 Corsico-Villa Guardia 54-49.

La classifica aggiornata del girone Ovest, serie C

Vittuone 16; Sondrio, San Gabriele 14; Gavirate, Corsico, Lecco 12; Legnano 10; Villa Guardia, Vertematese 8; Fernese 6; Trezzano, Bollate, Sportlandia Tradate 4; Nonna Papera Mariano 2.

Il programma del 10° turno del girone Ovest

Venerdì 6 dicembre ore 21.15 Mariano-San Gabriele, Fernese-Tradate; sabato 7 Sondrio-Gavirate, Legnano-Trezzano; domenica 8 Lecco-Corsico ore 18 Vittuone-Villa Guardia., Ardor Bollate-Vertematese.