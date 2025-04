Serie C, coach Zanotti si gode la salvezza della Vertematese: “Non è scontata"

E' vigilia del penultimo turno di regular season nel campionato di Serie C femminile e c’è già chi si gode la salvezza.

Serie C, festa salvezza in casa Vertematese

Chi vive questa vigilia a cuor leggero, ma soprattutto in festa, è l'Us Vertematese che ha già tagliato il traguardo della salvezza anticipata come spiega coach Luca Zanotti, alla sua prima stagione nel club azzurro: "Salvarsi così in anticipo è davvero tanta roba. Era un obiettivo non scontato per noi che dopo la retrocessione subita nell'ultimo campionato, abbiamo saputo di essere ripescati solo a settembre quando eravamo a Teglio per il ritiro. A quel punto abbiamo cambiato programmi: pur senza fare mercato e mantenendo la stesso roster ci siamo preparati per fare il meglio possibile la Serie C. Un campionato che si è rivelato tosto, lungo e impegnativo con tutte squadre preparate e profonde. Noi, però, abbiamo avuto il merito di conquistarci la salvezza sul campo soprattutto grazie a un ottimo girone di ritorno durante il quale abbiamo battuto tutte le squadre che ci stanno dietro in classifica. Abbiamo così centrato il 9° posto che vale la matematica permanenza e forse ci resta anche un piccolo rammarico per non essere riusciti a entrare nelle prime otto che parteciperanno ai playoff magari mettendo a segno qualche altro colpo come abbiamo fatto fermando la capolista Vittuone. Poco male, ripeto va bene così perché come dico sempre alle ragazze ricordiamoci da dove siamo partiti. Quando sono arrivato ho trovato un gruppo demotivato, ecco allora che ho lavorato non solo sul piano tecnico-tattico ma anche su quello mentale e i risultati hanno premiato le ragazze. Brave tutte, per una salvezza non scontata. Ora ci mancano ancora le ultime due gare che vogliamo giocare a cuore leggero, per onorare il campionato e provare a finirlo in bellezza magari piazzando un altro bel colpaccio".

Il programma del 12° turno del girone Ovest

Venerdì 4 aprile Tradate-Legnano, Fernese-Gavirate, sabato 5 Sondrio-Nonna Papera Mariano; domenica 6 ore 18 San Gabriele-Vertematese, Lecco-Villa Guardia, Bollate-Trezzano, Corsico-Vittuone.

La classifica del girone Ovest, Serie C

Vittuone 44; San Gabriele 42; Sondrio 38; Lecco 36; Gavirate 30; Corsico, Fernese 26, Legnano 24; Vertematese 20; Villa Guardia 14; Bollate, Tradate 12; Trezzano 10; Mariano 2.