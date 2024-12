Serie Cf: le virtussine riprendono la testa della classifica

Vittoria per 3-0 della Bianchi Group contro la capolista Luino

Dopo un primo set al cardiopalma, partita nelle mani della Virtus

Primo set equilibrato fino al 6-6, quando sono le varesotte a prendere vantaggio (10-6). Le virtussine del Cermenate non si scoraggiano e, azione dopo azione, rientrano impattando sul 12-12. Nuovamente equilibrio fino al 17, quando è la Bianchi Group a trovare un buon break (17-20). Ma le comasche si fermano e Luino ne approfitta rimettendo tutto in discussione sul 23-23. Il finale è al cardiopalma con la formazione di coach Rutitgliano che trova il break decisivo chiudendo 24-26 il parziale. Il secondo set è tutto delle virtussine che partono avanti (2-3, 5-9), allungano (6-13, 9-18), amministrano il vantaggio (14-19) e chiudono il parziale 18-25. Nel terzo set, dopo un inizio punto a punto (4-4) è la Bianchi Group a prendere in mano il gioco (4-6, 6-12). Luino prova a rientrare (12-15), ma sono le comasche a fare la voce grossa: 12-10, 17-23 chiudendo 18-25 il parziale e l’incontro 3-0.

Foto 1 di 2 Foto di Matteo Morotti x VolleyAddicted.com Foto 2 di 2 Foto di Matteo Morotti x VolleyAddicted.com

Ora stop natalizio e poi scontro con le atlete di Gallarate

Nel prossimo turno di campionato, dopo la sosta natalizia, Cermenate ospiterà Insubria Gallarate sabato 11 gennaio alle 21.