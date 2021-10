Tennis lariano Andrea Arnaboldi cerca il pass per il tabellone principale di Indian Wells

Il grande tennis internazionale

Belle notizie arrivano da oltre oceano per il Tennis lariano. Nel primo turno delle qualificazioni al Master 1000 Atp di Indian Wells, in California, il tennista canturino Andrea Arnaboldi ha messo a segno ieri una bella vittoria contro Federico Gaio testa di serie numero 7 e numero 152 al mondo. Un derby tutto italiano che ha visto la racchetta dell'atleta brianzolo partire forte e chiudere avanti il primo set sul 6-3. Nella seconda partita invece è stato Gaio a imporsi con il medesimo punteggio di 6-3. Decisiva quindi la terza partita che Arnaboldi è stato bravo a condurre e a vincere ancora per 6-3 dopo quasi 2 ore di gioco sul campo veloce californiano. Ora Arnaboldi tornerà in campo nella notte nel match che vale l'accesso al tabellone principale del prestigioso torneo americano. Il tennista canturino se la vedrà con il 29enne argentino Renzo Olivo nel match in programma questa notte non prima delle 24. L'argentino nel primo turno di qualificazione ha regolato in due set per 6-3, 6-2 il giapponese Shintaro Mochizuki.