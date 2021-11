Tennis lariano Andrea Arnaboldi eliminato agli ottavi del Challenger di Bari

News dai campi di tennis

Il tennis lariano aspettava ancora belle notizie dalla Puglia dove andava in scena un ottavo di fianle importante del Challenger di Bari con protagonista l'atleta brianzolo Andrea Arnaboldi. Il canturino che ricordiamo aveva superato il primo turno a spese del giovane emergente atleta danese Holger Rune testa di serie numero 2 che era stato costretto al ritiro nel corso del secondo set. si è dovuto invece arrendere giovedì nel derby tutto italiano contro Filippo Baldi che si è imposto in tre set. Baldi ha vinto la prima partita per 6-4 poi però Arnaboldi ha riequilibrato il match vincendo il secondo set per 6-3, Decisivo quindi il terzo set che ha visto il brianzolo alzare bandiera bianca per 3-6. Ai quarti così è passato Filippo Baldi.