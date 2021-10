Tennis lariano Andrea Arnaboldi si qualifica per i quarti del Challenger Atp di Losinj

TEnnis internazionale

Tennis lariano buone nuove per la racchetta canturina al torneo in Croazia.

Tennis lariano buone nuove per la racchetta canturina al torneo in Croazia.

Tennis lariano oggi l'esperto atleta brianzolo sfida lo spagnolo Carlos Taberner per un posto in semifinale

Continua il buon momento del tennis lariano e di Andrea Arnaboldi. Ieri infatti il forte tennista canturino ha superato anche gli ottavi di finale al Challenger Atp di Losinj in Croazia e oggi giocherà i quarti di finale. Dopo aver eliminato al primo turno la testa di serie numero 7 del tabellone, l’inglese di Derby Jay Clarke battuto in tre set con il punteggio finale di 6-3, 3-6, 6-3, ieri Arnaboldi si è ripetuto superando con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-4 anche il giovane della Repubblica Ceca Jonas Forejtek. Come nel match precedente Arnaboldi è partito bene vincendo il primo set poi si è fatto pareggiare perdendo il secondo ed infine nella terza e decisiva partita si è imposto dopo una combattuta battaglia sulla terra rossa croata. Con questo successo il canturino si è qualificato per i quarti dove oggi sfida lo spagnolo Carlos Taberner, testa di serie numero 2 del tabellone per un posto in semifinale.

Un tabellone che nei quarti parla molto italiano visto che sono presenti anche Marco Cecchinato, Alessandro Giannessi e Raul Bracaccio.

Questo il tabellone dei quarti di finale del Challenger Atp di Losinj

Oggi venerdì 22 ottobre

Andrea Arnaboldi- Carlos Taberner

Marco Cecchinato-Mathias Bourgue

Alessandro Giannessi-Raul Bracaccio

Filip Misolic-Nerman Fatic