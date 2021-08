Tennis lariano Federico Arnaboldi passa ai quarti di finale dell'Itf di Lesa

Tennis lariano notizie agrodolci arrivano dal campo per i due cugini brianzoli.

Tennis lariano l'esperto Andrea Arnaboldi eliminato al 2° turno del Challenger di Barletta

Notizie agrodolci per il tennis lariano. Andrea Arnaboldi infatti è stato eliminato al secondo turno del Challenger Atp di Barletta. Il tennista canturino dopo aver battuto all'esordio testa di serie numero 2 l’argentino Juan Juan Manuel Cerundolo, oggi è stato superato dal giovane azzurro Giulio Zeppieri con il punteggio di 6-3, 6-2. Un sconfitta in una gara iniziata male nel primo set e continuata anche nel secondo. Buone nuove invece per la famiglia Arnaboldi arrivano dal cugino più giovane Federico che si è qualificato per i quarti di finale del torneo Itf di Lesa, eliminando la testa di serie numero 7 della kermesse Riccardo Balzerani superandolo per 6-3, 7-5. Ai quarti di finale Federico ora dovrà affrontare la testa di serie numero 1 del torneo Alessandro Bega, numero 380 del ranking Atp.