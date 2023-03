Domenica 2 aprile 2023 alle 18 si terrà l'ultima partita di regular season per il Pool Libertas Cantù, che sarà ospite della Videx Yuasa Grottazzolina. Entrambe le squadre non hanno più nulla da dire per quanto riguarda la classifica. Coach Francesco Denora è convinto che i suoi ragazzi daranno il massimo per mantenere la striscia vincente e mantenere il ritmo gara in vista dei prossimi impegni.

Ultima partita di regular season per il Pool Libertas Cantù contro la Videx Yuasa Grottazzolina

I canturini arrivano alla sfida matematicamente sicuri del secondo posto e della partecipazione alla DelMonte® Supercoppa Serie A2; i grottensi sono certi della salvezza, ma non hanno possibilità di accedere ai Play-Off. Vengono da tre sconfitte consecutive, ma vorranno salutare al meglio il pubblico che li ha sostenuti finora, e daranno filo da torcere ai lombardi.

Coach Francesco Denora presenta così la sfida:

“Andiamo a Grottazzolina con tutte le intenzioni di prolungare la striscia vincente. Inoltre, sarà una gara che ci servirà per mantenere il ritmo gara in vista dei prossimi impegni. Anche se non è decisiva ai fini della classifica per entrambe, sarà una bella partita: la Videx Yuasa sicuramente vorrà chiudere bene in casa il campionato. E poi, senza pressione da entrambe le parti, potrebbe esserci meno tensione, e, divertendosi, si potrà godere di una bella pallavolo”.

Gli avversari

Coach Massimilano Ortenzi siede sulla panchina della Videx Yuasa dal 2007, conquistando sul campo tutte le promozioni fin dalla Serie C. In cabina di regia schiera Manuele Marchiani, alla quinta stagione a Grottazzolina dopo varie esperienze in Serie A2, e la combo promozione + Supercoppa Serie A3 dello scorso anno. Come opposto si alternano il top scorer del campionato, Rasmus Breuning Nielsen, alla prima stagione in Serie A2, ma con ben 3 anni nella massima serie italiana in maglia Milano e Sora; e il cubano Alejandro Rizo Gonzalez, arrivato in corsa dall'Al Jahra VC, squadra del Kuwait. Gli schiacciatori sono Riccardo Vecchi, una “colonna” grottense, da 10 anni nelle Marche, e Dusan Bonacic, che torna in Italia dopo la parentesi argentina. I centrali sono Marco Cubito, un altro dei confermati dallo scorso campionato, e il classe 2003 Filippo Bartolucci, lo scorso anno alla Vigilar Fano, ma di scuola Lube. Il libero è un'altra “vecchia conoscenza”, Roberto Romiti, alla Videx Yuasa del 2018.

L'andata

La partita di andata è stata intensa, con tre set su quattro finiti con il minimo scarto (uno ai vantaggi), e un quarto parziale vinto più agevolmente dal Pool Libertas Cantù. Top scorer dell'incontro è stato Kristian Gamba con 31 punti.

Fischio d'inizio

Arbitri: Piera Usai (Milano) e Rosario Vecchione (Salerno). Diretta: la gara potrà essere seguita in diretta streaming su internet su questo sito.