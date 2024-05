Varese stoppa la corsa degli U17 PGC a un passo dalle finali tricolori

Si è fermata all'ultima curva la corsa della squadra Under17 del Progetto Giovani Cantù verso le finali nazionali di categoria.

Niente finali

Ieri a Gallarate la squadra brianzola diretta da coach Mattia Costacurta ha perso in volata lo spareggio per l'accesso alla fase tricolore battuta per mano dalla Pallacanestro Varese con il punteggio di 88-96 al termine di una gara davvero bella e combattuta. I canturini se la sono giocata alla pari per oltre tre quarti arrendendosi solo nel finale. Il sogno finali nazionali è così sfumato all'ultimo ma resta la consapevolezza in casa PGC di aver giocato da protagonisti una bellissima stagione.

Il tabellino dello spareggio

GENERALI BUELLI E RASERO CANTÙ - PALLACANESTRO VARESE 88-96

Parziali: 23-17, 45-43, 67-67

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 11, Aru, De Rosa, Zimonjic 17, Calvio 15, Malano 5, Ghirardi 3, Rossi 5, Oliverio, Panceri 22, Bandirali 10. All. Costacurta, Vice All. Crespi, Roncoroni.

Pallacanestro Varese: Turconi 14, Reghenziani, Scola Rocchetti 16, Risi 9, Mantovani, Figini, Bergamin 12, Bergomi, Avvinti 2, Prato 25, Moranzoni 18, Zoppi. All. Corengia.