Virtus Cermenate C5 acquista l'italo-brasiliano Fabricio

New entry nella rosa dei giocatori per la soddisfazione della società.

La Virtus Cermenate C5 ha acquistato l'italo-brasiliano Fabricio De Silva Oliveira.

Novità in casa Virtus Cermenate

La società Virtus Cermenate C5 comunica di aver acquistato l'italo-brasiliano Fabricio De Silva Oliveira. Classe '85, Oliveira arriva dal Bellinzago-Ambrosiana militante in c1 lombarda. Di seguito le prime parole di Fabricio Silva: "Sono molto contento di essere qui perché conosco molto bene mister Checola e ho grande fiducia in lui; é bello poter rivivere una nuova avventura insieme dopo tanti trofei vinti. Credo molto nel progetto Virtus e darò il massimo per il raggiungimento degli obiettivi. Il presidente Giacomo Lo Verso, oltre a dare il benvenuto al ragazzo, ha ringraziato la società milanese per la collaborazione.

Mister Luca Checola invece non ha nascosto la soddisfazione: “Fabricio é un grande amico, bravissimo ragazzo e ottimo professionista; appena abbiamo capito della reale possibilità non abbiamo esitato, sono molto contento. Ringrazio la società perché adesso abbiamo una rosa di assoluto valore e dipenderà solo da noi, non abbiamo più alibi".