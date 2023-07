Se non sapete ancora cosa fare nel prossimo fine settimana ecco a voi una selezione degli appuntamenti più interessanti a Como e provincia.

Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 8 e domenica 9 luglio 2023

Dal grande jazz a Palazzo Cernezzi in centro a Como al Festival di Bellagio e del lago, dagli appuntamenti con l'Estate Canturina (su tutti la Notte in Bianco di questa sera) ai tanti e interessanti eventi dell'Erbese e dell'Olgiatese. Sarà un fine settimana tutto da scoprire!

Como

- A Como arriva il grande jazz e tutta la cittadinanza potrà vivere tre serate di musica sotto le stelle a Palazzo Cernezzi. Oggi, venerdì 7, domani, sabato 8, e domenica 9 luglio si alterneranno sul artisti jazz di alta qualità a partire dalle 19 e per tutto il resto della serata. Primo appuntamento con Enzo Zirilli e ZiroBop, mentre per la seconda serata è stato chiamato ad ammaliare i partecipanti Stevie Biondi. Infine, domenica, sarà il turno dell'Iguazù Trio. Qui le prenotazioni online.

- Ogni secondo sabato del mese il Castel Baradello di Como apre le sue antiche porte ai bambini, per diventare un luogo di divertimento, sperimentazione, libertà e… magia! Una serie di laboratori sempre diversi, divertenti ed educativi, nella cornice di un fantastico Castello. Sabato 8 luglio 2023. "Piccoli Schermitori. La Spada Medievale". Grazie alla collaborazione con una delle migliori scuole di scherma storica del territorio, i bambini avranno la possibilità di vedere e provare, in modo sicuro ed educativo, le armi in uso nei periodi di massimo splendore del castello, comprendendone logiche e caratteristiche. Un pomeriggio tra storia, curiosità e divertimento. Qui tutte le info.

- "Libiamo ne’ lieti calici", la rassegna dei Tour in teatro e aperitivo, riprende insieme alla Stagione Notte 2022/23. Sabato 8 e domenica 9 luglio 2023 alle 11 sarà possibile visitare il Teatro Sociale di Como, il dietro le quinte, scoprire la storia di una delle sale più antiche e prestigiose del Nord Italia e quei luoghi solitamente inaccessibili agli spettatori; a seguire, chi lo desidera può terminare la mattinata con un aperitivo con una degustazione enogastronomica, che cambia a seconda dei prodotti del territorio disponibili, presso il Ristorante In Teatro. Qui tutte le info.

- Il Festival Como Città della Musica non si ferma in Arena. Numerosi e imperdibili sono gli appuntamenti della rassegna "Intorno al Festival", tutti ad ingresso gratuito, sparsi per la città in luoghi incantevoli e rinomati, ma anche in altri meno conosciuti ma di forte importanza sociale. Accanto agli immancabili concerti all’alba a Villa del Grumello e al tramonto (con passeggiata) alla Torre del Baradello, si aggiungono spettacoli per bambini a cura di Opera Education nei parchi e nei quartieri, come a Tavernola e a Rebbio, musica nelle case della Cooperativa Edificatrice di via Viganò e nella Casa Vincenziana di via Primo Tatti, e molti altri ancora.

Ed ecco che sabato alle 18 si terrà al Parco Negretti "Il flauto di Tam Pam", liberamente ispirato a Die Zauberflöte di W.A. Mozart. L'evento si inserisce in "Opera Baby", uno spettacolo musicale e sensoriale per bambini dai 6 ai 36 mesi rivolto alle famiglie e agli asili nido, collegato a percorsi di pedagogia del gioco e della musica per educatori e genitori. L’ideazione musicale è tratta dall’opera originale, di cui risalta le arie ricorrenti per invitare all’ascolto.

- Sabato 8 luglio, nell'ambito del Festival di Bellagio e del lago di Como, ci sarà il concerto dell'Orchestra di Bellagio e del lago di Como con Birgit Nolte al flauto alla Pinacoteca Civica di Como. Direttore: Alessandro Calcagnile. Programma: François Couperin, La Françoise, Les Nations No. 1; Jacques-Christophe Naudot, Concerto in do maggiore; Jean-Marie Leclair, Concerto in do maggiore N. 3, op.7; Michel Blavet, Concerto in la minore.

- Domenica 9 luglio 2023 avrà luogo la 2° camminata non competitiva alla memoria di Nino Balducci. La manifestazione, organizzata dai Pesi Massimi Como, si svolgerà su una distanza di 6 km. Partenza e arrivo da Largo Stefano Borgonovo (ingresso principale Stadio Sinigaglia). L'intero ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza alla Associazione Quelli che con Luca O.N.L.U.S. per lo studio e la cura della leucemia infantile. Qui tutte le info.

- Fondazione Rosa dei Venti onlus per festeggiare il suo venticinquesimo anno di attività propone Cinema Adolescente: quattro appuntamenti di cinema sotto le stelle dedicati al mondo dell’adolescenza. Un evento cittadino, patrocinato dal Comune di Como, realizzato con il contributo di Fondazione Provinciale della Comunità Comasca e sviluppato grazie alla nascente collaborazione con il Circolo Arci Xanadù, a confermare la volontà della Fondazione di aprirsi sempre più al territorio ponendosi come punto di riferimento per la cura e la prevenzione delle fragilità psichiche in minori adolescenti e giovani adulti. Domenica 9 luglio alle 21.15 all'Area Feste di Sant'Abbondio verrà proiettato "Lady Bird", di Greta Gerwig. Christine rifiuta il nome che le è stato attribuito, per usarne uno che si è scelto: Lady Bird. Odia Sacramento, dove non succede nulla, e sogna New York. Nella lotta per affermare le proprie scelte la asseconda il padre disoccupato, ma non la madre infermiera, preoccupata per il suo futuro. Sotto le mentite spoglie del racconto di formazione di area indie, Greta Gerwig, al suo debutto da regista in solitudine, confeziona un'opera generazionale e universale, capace di comunicare al di là delle barriere culturali.

Cantù

Proseguono spediti tutti gli appuntamenti dell'Estate Canturina. Venerdì 7 luglio, alle 19 in via Dante, piazza Garibaldi e via Matteotti si terrà la "Notte in Bianco", una cena con dress code in bianco su un'unica immensa tavolata. Durante la serata raccolti i fondi a favore della ricerca sulla SLA. Sempre oggi, venerdì 7 luglio, alle 21.15 al parco Martiri delle Foibe si terrà “Cantù dei bambini”, con lo spettacolo “Fagiolino servo di due padroni” della compagnia Centro Teatrale Corniani di Mantova. Sabato 8 luglio, alle 16 in largo XX settembre un altro appuntamento con “Cantù dei bambini”. Questa volta ci sarà un laboratorio, “Crea la trottola”, organizzato in collaborazione con “asPROlegno”. Sabato 8 luglio, alle 19 a Vighizzolo per le vie del centro si terrà la "Notte Bianca di Vighizzolo" con musica live, silent disco, liscio, gonfiabili e tanto buon cibo. Infine, domenica 9 luglio, alle 21 presso il parco "Martiri delle Foibe" ci sarà l'appuntamento con la rassegna "Teatro in corte" e lo spettacolo "Questo Otello è un’altra storia” della compagnia “Ronzinante” di Merate in collaborazione con Pro Loco Per Cantù.

La Croce Bianca di Mariano è pronta a inaugurare una nuova ambulanza, acquistata grazie al lascito testamentario di Teresina Mauri. L’appuntamento è fissato per domenica 9 luglio. Alle 15.30 ci sarà il ritrovo nella sede di Croce Bianca, in via Donatori del Sangue, da dove poi partirà un corteo verso il Palatenda. Lì, alle 16.30, verrà celebrata la messa, alle 17.30 l’inaugurazione del nuovo mezzo con gli interventi delle autorità. A chiudere, alle 18.30, un rinfresco. In generale sarà un fine settimana ricco di impegni per Croce Bianca. Domani, sabato 8 luglio, parte la tradizione "Cbm fest", che proseguirà anche il giorno successivo. Si comincia dalle 20 nell’area del Palatenda, con l’apertura di bar e cucina (si potranno acquistare panini con la salamella, hamburger, hot dog e patatine a volontà). Alle 21 invece spazio alla musica e al divertimento.

Erba

Ad Albese con Cassano, domenica 9 luglio, si aprirà il primo Festival dei burattini del Triangolo Lariano. Primo appuntamento alle 21 al Parco Comunale con lo spettacolo "Fagiolino Servo di due padroni". Del Festival abbiamo parlato in maniera più approfondita in questo articolo.

A Erba evento sportivo da non perdere organizzato dalla Cdg Erba: il torneo di basket 3vs3. Qui sotto tutte le info.

Canzo. Fine settimana di eventi: sabato 8 luglio, al via la rassegna di cinema all’aperto "35 mm tra la luna e le stelle" con la proiezione di "Assassinio sul Nilo". Appuntamento alle 21 al Parco Barni, con la promozione "Cinema e gusta": l’ingresso di 3 euro (dai 12 ai 65 anni) comprende un euro da spendere da Ponti, Citterio e alla Fabbrica dei nocciolini. Domenica 9 luglio, dalle 9, terzo appuntamento con la mostra itinerante "Creatività in mostra" in via Mazzini e alle 18 concerto del corpo musicale "Manzoni" di Lecco in piazzetta del Municipio.

Olgiate

Olgiate Comasco. sabato 8 luglio, alle 21, in piazza Italia concerto tributo a Vasco Rossi con la band Havana Club e il cantante Michele Carovano, uno dei principali protagonisti dell'ultima edizione del programma televisivo di RaiUno "Tali e quali show". Ingresso libero.

San Fermo della Battaglia: la rassegna estiva del Conservatorio di Como "Concerti in villa" propone un duo di chitarre. "Danza da la vida" è il titolo dello spettacolo che andrà in scena domenica 9 luglio alle 17 nella prestigiosa Villa Imbonati. Il programma sarà eseguito da Giovanni Scandolara e Flavio Vanini. L’ingresso al concerto è libero sino a esaurimento posti. Il programma: Ouverture da "Il Barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini, la Fuga elegiaca di Mario Castelnuovo-Tedesco, Intermedio da "Goyescas" di Enrique Granados e Danza da "La vida breve" di Manuel de Falla.

Villa Guardia. Venerdì 7 luglio ieri sera, all’oratorio parrocchiale di Maccio, in via Dante 7, alle 21, incontro pubblico con padre Ihor Boyko, rettore del seminario greco cattolico di L'viv, punto di riferimento, guida, mediatore e amico durante le tante missioni umanitarie di Frontiere di Pace in Ucraina.

Villa Guardia. Sabato 8 e domenica 9 luglio, festa dell'oratorio nel parco comunale Garibaldi: sabato dalle 19 apertura cucina e a movimentare la serata, musica da liscio e balli di gruppo con "Orlando". Il programma di domenica prevede la messa di fine Grest in chiesa alle 10.30; dalle 18 alle 19 appuntamento in villa per tutti i bimbi e ragazzi per la festa di fine Grest e il tanto momento atteso delle premiazioni delle squadre; dalle 19 consueta cucina aperta per una cena in compagnia e dalle 21, il gruppo "Effetto Vasco" si esibirà in un tributo a Vasco Rossi.

Beregazzo con Figliaro. "Ivan Festival" al centro civico di corso Roma. Da venerdì 7 luglio la kermesse in ricordo del compianto Ivan Riggi, il giovane beregazzese prematuramente scomparso nel 2017 a 28 anni. Da allora, per iniziativa del fratello Paolo, la festa in suo ricordo è diventata un immancabile appuntamento con la solidarietà. Il ricavato, anche quest’anno, sarà devoluto in beneficenza alla "Fondazione Paolo Fagetti Onlus" di Olgiate Comasco, struttura che si occupa dell’accoglienza di bambini affetti da autismo e da altre gravi disabilità. Sabato 8 luglio aperitivo con dj set (dalle 18.30) e cucina; animazione per bambini con mago Marco e musica live con Guajo hard rock band e The clan. Non mancheranno le rombanti Harley Davidson in esposizione. La festa va avanti anche domenica 9 luglio. Dalle 18 aperitivo con dj set e apertura dell’apprezzato servizio di cucina. Non mancherà l’animazione per i più piccini con Pink Lella e la musica live con Chiara. A seguire "Da zero a Liga", tribute band ufficiale di Ligabue.

Appiano Gentile. "Festival Bar Night", la musica diventa regina incontrastata della notte appianese. Eventi, iniziative e manifestazioni: l’Amministrazione comunale sta puntando forte sull’aggregazione e sui momenti di svago. Venerdì 7 luglio, con la collaborazione dell’associazione "TilT" sarà la volta delle sette note: dalle 19, in piazza Libertà, ottima musica, divertimento e l’immancabile proposta gastronomica.

Appiano Gentile. Open day dedicato alle giovani calciatrici in erba. La Fulgor chiama a raccolta chiunque - anche tesserate Figc - voglia cimentarsi nel calcio, rivolgendosi a tutte le calciatrici in erba, nate dal 2011 al 2018, desiderose di affinare la loro tecnica o avvicinarsi a questo sport. Solo l’anno scorso, infatti, la storica realtà e stata completamente rifondata e il nuovo Consiglio direttivo ha speso impegno, tempo ed energie per gettare solide basi. Attualmente le calciatrici sono quattordici ma la Fulgor intende ampliare l’organico e invita tutte le ragazze interessate a partecipare all’open day previsto per sabato 8 luglio. Appuntamento alle 15 al centro sportivo in località Somigliana.