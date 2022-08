Banchi e sedie rotti, li aggiusta il consigliere

Il consigliere comunale aggiusta banchi e sedie rotti salvandoli dalla rottamazione.

Banchi e sedie rotti, l'intervento di Alessio Caiafa

Non solo pulizia dei boschi, Alessio Caiafa, con deleghe alla Transizione energetica ed ecologica, Digitalizzazione, Progetti edili e stradali, ha dato libero sfogo a tutto il suo estro portando avanti una serie di progetti tanto semplici quanto efficaci. E il denominatore comune è uno solo: il riciclo. Nel pomeriggio di giovedì 18 agosto, insieme agli operatori ecologici e manutentori comunali Sergio Estersini e Gabriele Rosa si è recato nel magazzino della scuola secondaria di primo grado per una veloce pulizia. Peccato che lì fossero stipati almeno 25 banchi e una cinquantina di sedie, senza contare altro materiale come i portaombrelli. Unendo le forze li hanno aggiustati e ridato loro nuova vita.

