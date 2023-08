Demolizione dell'ex ristorante "Felicità", arriva un supermercato

Demolizione in corso dello stabile lungo la Lomazzo-Bizzarone: un nuovo supermercato in arrivo a Olgiate Comasco.

Demolizione in corso da lunedì

Sono iniziati ieri, lunedì 21 agosto, le operazioni per abbattere l'edificio dove insisteva il ristorante "Felicità". In realtà, già negli scorsi giorni l'area era stata transennata ma le ruspe della ditta "Comedil" sono entrate in azione proprio questa settimana. Al posto dell'edificio sorgerà un nuovo supermercato, il secondo in città dopo il "Lidl" che verrà aperto il prossimo anno nella zona dell'ex concessionaria "Grisoni". Non è ancora ufficiale il nome dell'operatore che andrà a insediarsi ma, con ogni probabilità, dovrebbe trattarsi della catena "Aldi".

Ipotesi "McDonald's"

Non ci sono riscontri ma parrebbe che nel comparto potrebbe trovare collocazione anche un ristorante "McDonald's". Lo stesso sindaco Simone Moretti ha confermato che la multinazionale americana da tempo sarebbe interessata ad aprire un punto vendita in città.