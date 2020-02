Javier Zanetti esprime solidarietà ai lavoratori de La Nostra Famiglia VIDEO

Anche “Il Capitano” Javier Zanetti esprime solidarietà ai lavoratori de La Nostra Famiglia. Ieri, mercoledì 19 febbraio, è arrivata una prima vittoria per gli operatori. Uno “airaglio, stretto e angusto, da cui far intravedere una flebile luce di speranza, basata sul dialogo” come è stato definito dalle Rsu, con il temporaneo congelamento delle modifiche al contratto che avevano peggiorato le condizioni dei dipendenti.

Ma il punto a favore è stato segnato in una battaglia, non nella guerra definitiva (vista anche la nota successiva dell’Associazione La Nostra Famiglia). E proprio per questo è assolutamente importante per i lavoratori. che al momento hanno sospeso il presidio davanti ai cancelli, continuare a tenere alta l’attenzione sulla vicenda. E senza dubbio la discesa in campo di Javier Zanetti (storico capitano nerazzurro, che di campi ne ha calcati tanti nella vita, e da sempre anche capmione di solidarietà) è una manna dal cielo per tenere i riflettori puntati sul futuro dei lavoratori. Zanetti, da sempre vicino all’associazione tanti che nel 1998 fu anche testimonial della 25esima edizione della Camminata dell’Amicizia (la prossima, la 47esima, si terrà a Bosisio Parini il 29 marzo 2020) ha deciso di realizzare un vide messaggio.

“Curare i bambini è più di un lavoro – ha detto – E’ un compito molto delicato che richiede professionalità e passione, mente e cuore. Per questo il mio messaggio di solidarietà va a tutti i lavoratori de La nostra Famiglia: sino sempre insieme a voi”

