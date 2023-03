Malattie rare, pienone alla serata di sensibilizzazione

Malattie rare, pienone alla serata di presentazione organizzata nella Sala di consiliare di Appiano Gentile. Più di 50 persone hanno assistito all'incontro e ascoltato le testimonianze di Andrea Corti e Carla Girola.

Un successo la serata sulle malattie rare

Martedì 28 febbraio, in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, la Sala consiliare del Municipio appianese, in via Baradello 2, ha ospitato l’appuntamento dedicato al racconto di due esperienze di vita, con un focus sulla prevenzione. Il giornalista Massimo Del Viscio ha condotto la serata e dialogato con Andrea Corti e Carla Girola, due appianesi che, purtroppo, loro malgrado, sono affetti da malattie rare. Andrea, che ha raccontato la sua esperienza con la malattia nel libro autobiografico «Forse diventerò cieco», è affetto da atrofia ottica di Leber, mentre Carla è alle prese da ormai qualche anno con la malattia di Behcet, una sindrome autoimmune rara in cui il sistema immunitario attacca i vasi sanguigni infiammandoli e fa parte delle vasculiti sistemiche. Nel’incontro si è parlato di prevenzione, ma anche degli aspetti legati alla quotidianità e della difficile convivenza con una malattia che non sempre balza all’occhio. Ospite della serata il primo cittadino Fabrizio Rusconi.