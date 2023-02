La Compagnia Carabinieri di Cantù, ieri, venerdì 17 febbraio 2023, a partire dalle 9 ha condotto un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone boschive di Ponticello, Rugore e Pratone comprese nel Comune di Appiano Gentile e nella zona boschiva di Cagabò compressa nel Comune di Oltrona di San Mamette, tutte le località fanno parte del “Parco Pineta”. Località dove sono stati smantellati i “bivacchi dello spaccio”.

Smantellati 12 bivacchi dello spaccio nel Parco Pineta

In particolare, per questo controllo sono stati impiegati una decina di militari della Stazione Carabinieri di Appiano Gentile, divisi in due squadre, che hanno effettuato controlli all’interno dei boschi e nelle vie di comunicazione direttamente adiacenti. L’attività è stata diretta direttamente sul campo dal Comandante della Compagnia di Cantù, il capitano Christian Tapparo e dal comandante della Stazione di Appiano Gentile, luogotenente Tonino Pirisi.

Il personale impiegato, ha controllato circa 10 ettari di terreno boscoso, individuando 12 bivacchi che sono stati smantellati e geolocalizzati, attività che permetterà di capire i luoghi di maggior incidenza del fenomeno di spaccio, la maggior parte dei quali rinvenuti nelle zone boschive di Ponticello, Rugore e Pratone comprese nel Comune di Appiano Gentile. Nella zona boschiva di Cagabò, compressa nel Comune di Oltrona di San Mamette, è stato scoperto il bivacco più interessante, dove è stato anche fermato e identificato un consumatore di stupefacenti, oltre al rinvenimento di materiale per il confezionamento e lo spaccio, viveri e un machete.

Nelle prossime settimane i controlli proseguiranno con la medesima intensità.