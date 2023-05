Un altro, l'ennesimo, incidente mortale di questi giorni: sulla A4, la Torino Venezia, ieri pomeriggio si è verificato un tragico incidente che ha coinvolto, e lasciato senza vita, un 24enne di Carugo.

Tragico incidente sulla A4: perde la vita un 24enne di Carugo

Il sinistro si è verificato sul territorio di Milano, nel tratto tra Per-Fiera Milano e Milano viale Certosa, intorno alle 16.30. L'incidente, che ha interessato anche un mezzo pesante, avrebbe coinvolto tre persone, tra cui proprio il 24enne di Carugo.

Sul posto in codice rosso si erano precipitate l'ambulanza di Cinisello Balsamo e una seconda ambulanza. In volo anche l'elisoccorso di Milano che però ha concluso la sua missione in posto, ormai per il giovane comasco non c'era più nulla da fare. Ferita anche due persone, una di 39 anni e una di 50, entrambe trasportate all'ospedale Sacco di Milano.

Oltre al 118 allertati anche l'Ats di Novate e i Vigili del fuoco di Milano.

L'ultimo di tanti episodi

Quello di ieri sulla A4 è solamente l'ultimo di tanti tragici episodi che in questi giorni stanno interessando il nostro territorio. Solamente lo scorso fine settimana è deceduta una ragazza di 17 anni a causa di una caduta dallo scooter; venerdì 26 maggio a Cermenate un uomo di 49 anni ha perso la vita in un incidente in moto; precedenti, ma non di molto, l'incidente sul lavoro a Macherio dove un 60enne ha perso la vita e l'incidente in moto a Cantù, in via Milano, dove un 46enne è morto sul colpo.