Tempo di tornare in campo anche per le portacolori comasche del Basket C Silver del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: questa sera si radunano Le Bocce Erba e Indipendente Appiano Gentile

Tempo di raduni per le squadre lariane inserite nel girone Blu del campionato di basket C Silver lombardo 2022/23. Dopo che lunedì scorso aveva anticipato tutti il Gorla Cantù al via sotto la regia di coach Mattia Costacurta, questa sera, lunedì 29 agosto 2022, toccherà alle altre due formazioni lariane: Le Bocce Erba e la new entry Indipendente Appiano Gentile. Le Bocce si raduna alle ore 20.30 al PalaErba sotto la conduzione tecnica del tandem Arturo Fracassa e Mauro Livio. Salutati Riccardo Losa, Vittorio Sirtori, Lorenzo Valsecchi e Andrea Rigamonti la società erbese ha inserito in prima squadra il neo acquisto Alessandro Allevi da Mandello e aggregato anche gli under Carlo Brambilla, Stefano Cagnazzo, Giacomo Salvo, Stefano Pagani e Nicolò Terraneo. In serata al via anche la debuttante Appiano Gentile che inizia a sudare sotto la regia del confermato head coach Matteo Bonassi con i nuovi arrivi Marco Novati, Pietro Quaglia, Alessandro Castelli e Luigi Luraschi mentre sono usciti Terraneo, Mascheroni e Bottani.

Girone Blu 2022/23

025621 VIRTUS GORLE - GORLE (BERGAMO)

046215 BOTTANUCO BASKET - BOTTANUCO (BERGAMO)

007661 CASA DELLA GIOVENTU' ERBA - ERBA (COMO)

000839 O.SA.L. NOVATE - NOVATE MILANESE (MILANO)

001007 DI. PO. VIMERCATE - VIMERCATE (MONZA BRIANZA)

000876 MORBEGNO 70 - MORBEGNO (SONDRIO)

000965 ABC CANTU' - CANTU' (COMO)

002404 INDIPENDENTE APPIANO - APPIANO GENTILE (COMO)

015876 CARPE DIEM CALOLZIOCORTE - CALOLZIOCORTE (LECCO)

003837 FORTITUDO BUSNAGO - BUSNAGO (MONZA BRIANZA)

016366 TEAM 86 VILLASANTA - VILLASANTA (MONZA BRIANZA)

002996 POL. RONDINELLA - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)

000461 MANDELLO LARIO - MANDELLO DEL LARIO (LECCO)

000233 POL. VAREDO - VAREDO (MONZA BRIANZA)