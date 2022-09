È di ieri la notizia dell'uscita dal Consiglio di Amministrazione della Pallacanestro Cantù di Andrea Mauri, amministratore delegato di Cantù Next e uno dei principali promotori della realizzazione del nuovo palazzetto.

Mauri lascia la Pallacanestro Cantù: "Una scelta difficile. Continuerò a dare il mio contributo con la stessa passione"

Mauri lascia la Pallacanestro Cantù, o per lo meno il tavolo del CdA, dopo anni di impegno profuso per rialzare una società che era arrivata a toccare il fondo. Lo fa perché gli impegni, tra la società biancoblù e il suo ruolo di AD a Cantù Next, erano diventati inconciliabili. Lo ha voluto annunciare lui stesso, rivolgendosi ai tifosi e a chi ha lavorato al suo fianco in questi anni, con queste parole.