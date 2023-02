Ora è ufficiale: le strade della Pallacanestro Cantù e di Giovanni Pini si dividono. Dopo la sospensione di dicembre, il reintegro seguito dalle lamentele di settimana scorsa e gli ultimi giorni in cui il clima tra giocatore e società non ha fatto che raffreddarsi, Pini non vestirà più la maglia dell'Acqua San Bernardo Cantù.

Pallacanestro Cantù: risolto consensualmente il contratto con Pini

Una storia intricata quella tra Pini e Cantù. Giusto settimana scorsa ne facevamo il punto, ricordando prima la sospensione, arrivata il 19 dicembre dopo uno scontro tra giocatore e staff tecnico causato dal poco utilizzo sul parquet del centro classe '92. Da quel momento Pini non si era più allenato con la squadra fino al 31 gennaio, giorno in cui la Pallacanestro Cantù aveva deciso di reintegrarlo.

Ma dopo quel passo in avanti non sono mancate le polemiche: prima la Giba, l'associazione dei Giocatori Italiani Basket Associati, che ha preso le difese dell'ormai ex numero 22 canturino, secondo loro sospeso ingiustamente; poi la risposta di Cantù, che ne aveva smentito la ricostruzione, affermando come il provvedimento di sospensione fosse stato assunto a seguito di una serie di comportamenti non rispondenti ai valori e alle aspettative del Club.

Infine, quella che da oggi è diventata l'ultima comparsa del giocatore in maglia biancoblù, la trasferta di Agrigento dalla quale Cantù è tornata a casa con una sconfitta, la seconda consecutiva in campionato. E ora la comunicazione della risoluzione del contratto:

"Pallacanestro Cantù comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l'atleta Giovanni Pini. La società augura a Pini le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera".

Il mercato

In questa storia il mercato ha influito, e parecchio. Infatti, oltre ai pochi minuti giocati in campionato per decisione di coach Meo Sacchetti, una delle motivazioni per cui il rapporto con l'allenatore non è mai decollato è da ricercarsi anche nelle sempre rumorose voci di mercato intorno a Pini. Tant'è vero che il suo futuro sembra già segnato: si parla di A1 e di Treviso.

Ma in questa storia il mercato ha anche rappresentato una via d'uscita per far terminare questo tira e molla (più molla che tira): infatti Cantù avrebbe lasciato andare Pini solamente se ci fosse stata un'entrata per far tornare la rosa in pari, ovvero con 10 giocatori a disposizione di coach Sacchetti. Ora si attende solo l'annuncio del nuovo acquisto.