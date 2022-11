Appiano, si ribalta con l'auto e finisce fuori strada: paura per una 32enne.

Non uno, non due ma ben tre auto ribaltate sulle strade comasche nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 novembre 2022. Un incidente con cappottamento del veicolo a Olgiate Comasco, in via Tarchini, dove l'auto è finita direttamente contro un palo della luce e il conducente, un 19enne, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Auto ribaltata anche a Cassina Rizzardi, in via Vittorio Emanuele, intorno alle 4.45 del mattino: miracolosamente i due ventenni all'interno del veicolo ne sono usciti praticamente illesi.

Veicolo ribaltato e finito fuori strada nei campi anche per una 32 enne. L'incidente si è verificato ad Appiano Gentile, in via della Resistenza, poco prima delle 23. Sul posto Cri di Lurate caccivio, Vigili del Fuoco e Carabinieri: la donna è stata portata in codice giallo (media gravità) in ospedale al San'Anna.