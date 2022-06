Elezioni comunali 2022: nel Comasco 15 Comuni al voto TUTTI I RISULTATI

Elezioni comunali 2022: in totale sono 15 i Comuni che sono stati chiamati al voto in Provincia di Como. Dalle 14 di oggi, lunedì 13 giugno 2022, il via allo spoglio delle schede elettorali. Segui con noi gli aggiornamenti in diretta.

Elezioni comunali 2022: nel Comasco 15 Comuni al voto, dalle 14 via allo spoglio delle schede elettorali

- A Como la città ha votato il post Mario Landriscina (QUI LE SCHEDE DEI CANDIDATI). Al voto anche Erba (ECCO I CANDIDATI), Appiano Gentile (A SFIDARSI LE LISTE DI SARA VOLONTERIO E DI FABRIZIO RUSCONI), Barni, Orsenigo (QUI I CANDIDATI), Beregazzo con Figliaro (LE SCHEDE DEGLI SFIDANTI), Guanzate (LA PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI), Rovello Porro e San Fermo della Battaglia (LE LISTE DEI CANDIDATI) e alcuni Comuni del lago.

- Per Alta Valle Intelvi gli elettori sono stati chiamati a scegliere tra Marcello Grandi di "Insieme per Alta Valle Intelvi" e Luigi Grandi che si è presentato con la lista "Solo cose belle". Eletto come primo cittadino Marcello Grandi (con 1.042 voti).

- A Blessagno la sfida è con il quorum: l'unico a presentarsi è stato infatti Paolo Righetti di "Blexum". Lo stesso per Porlezza dove si è presentato solo Sergio Erculiani "Passione Comune". AGGIORNAMENTO: Eletto Paolo Righetti come sindaco di Blessagno (con 134 voti), eletto Sergio Erculiani come primo cittadino di Porlezza.

- A Brienno una poltrona per due con Matteo Vitali di "Vivere Brienno" e Pablo Algieri "Rivoluzionari europei". Eletto il sindaco Matteo Vitali (171 voti).

- Nel Comune di Gera Lario, Piergiuseppe Cavallari con "Progetto comune per Gera Lario" ha sfidato Oscar Mella con "Rinnovamento - Gera Lario". Eletto il sindaco Oscar Mella (371 voti).

- A San Bartolomeo Val Cavargna ci sarà sicuramente un Comune al femminile. Gli elettori sono stati chiamati a scegliere tra Eleonora Barni di "Insieme per San Bartolomeo Val Carvagna" e Doha Zaghi "Partito gay Lgbt" (LE LISTE DEI CANDIDATI). Eletto sindaco con l'85,35% dei voti Eleonora Bari (472 voti). Doha Zaghi guadagna il 14,65% con 81 voti.

